Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Independent: дочь найденной мертвой женщины отыскала ее убийцу спустя 40 лет

Спустя более чем четыре десятилетия после того, как в заливе Сан-Франциско было обнаружено тело женщины, плавающее в спальном мешке, в деле об убийстве наконец-то произошел прорыв. Злоумышленник, которому сейчас 81 год, был взят под стражу по подозрению в убийстве своей бывшей жены в 1982 году. Об этом сообщает издание Independent.

Дело закрыли благодаря настойчивости дочери жертвы. Именно она, которая на момент убийства была пятилетней девочкой, годами добивалась справедливости.

«Дочь все эти годы пыталась добиться справедливости в деле об убийстве ее матери и продолжала оказывать давление на полицию, и они прилагали усилия», — заявил нынешний окружной прокурор.

Трагедия в заливе

Рыбаки 9 августа 1982 года заметили дрейфующий спальный мешок недалеко от моста Сан-Матео. Внутри полицейские обнаружили тело 36-летней женщины, одетой только в нижнее белье. Потерпевшая была привязана к шлакоблоку, на теле имелись признаки удушения.

На момент смерти женщина находилась в процессе развода с мужем и за два месяца до этого подала на него в суд с требованием не приближаться к ней. Мать добивалась опеки над своей маленькой дочерью и в целях безопасности переехала в отель. Позже друзья рассказали, что она опасалась, что бывший муж может причинить вред дочери, если получит опеку.

Накануне нахождения тела потерпевшая ужинала в своем отеле, когда ей позвонил экс-супруг и попросил пораньше забрать дочь. Позже ее машина была найдена в гараже его дома.

Почему дело закрыли

Изначально мужчину обвинили в убийстве бывшей жены, но расследование зашло в тупик, и прокуратура закрыла дело.

Окружной прокурор сообщал, что улики были слишком косвенными, и вероятность того, что прокуратура добьется обвинительного приговора, составляла менее 50%. На протяжении десятилетий дело оставалось нераскрытым, поскольку у следователей было мало ресурсов.

Десятилетия поисков

Последние 15 лет дочь потерпевшей была движущей силой в поиске ответов. Она заинтересовалась делом матери, будучи подростком, а позже с головой погрузилась в поиски. Она расспрашивала родственников, использовала социальные сети для привлечения внимания, встречалась со следователями и в итоге наняла собственного частного детектива.

В записанном в 2010 году разговоре с дочерью, когда бывшего мужа жертвы спросили о ее смерти, злоумышленник отрицал, что убил ее. Также он сказал, что убил бы женщину, но «кто-то опередил его», добавив, что это было «лучшее, что могло с ней случиться».

В 2013 году дочь подала иск о неправомерном причинении смерти, но он был отклонен, поскольку с момента обнаружения тело прошло слишком много времени.

Новые доказательства

По словам окружного прокурора, теперь у прокуратуры есть доказательства, которых не было в 1980-х годах, в том числе показания свидетелей, которые ранее были недоступны.

«У нас было несколько свидетелей, которые не смогли прийти. Их не удалось найти. Они связались с нами, и мы считаем, что они будут важными свидетелями в суде», — сказал прокурор Стив Уэгстафф.

Он добавил, что новые доказательства подтверждают версию о мотиве бывшего мужа, а также устраняют существенные пробелы, которые когда-то мешали обвинению.

«Мы считаем, что это проясняет обстоятельства, связанные с мотивом преступления, с тем, как он это сделал и где он держал ее в течение какого-то времени, потому что мы не думаем, что тело было спрятано на пару дней», — сказал прокурор.

Защита

Адвокат обвиняемого экс-супруга жертвы заявил о невиновности своего клиента.

«Он невиновен. Обвинение в убийстве было выдвинуто против него много лет назад, и дело было закрыто за отсутствием доказательств. Насколько я понимаю, доказательства те же, и мы считаем, что исход будет таким же. Он снова будет оправдан», — сказал он.

Злоумышленник содержится в тюрьме округа Сан-Матео и должен предстать перед судом 5 декабря. Расследование продолжается.

