Суд отклонил иск о сексуальном насилии в отношении Вина Дизеля

Дарья Орлова
Защита бывшей помощницы, которая обвинила актера, требует продолжения разбирательства.

Вина Дизеля обвинил в сексуальном насилии

Фото: www.globallookpress.com/AMG

Актер Вин Дизель избежал дальнейшего судебного преследования по делу о сексуальном насилии. Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес отклонил иск, поданный против него бывшей ассистенткой. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Судья постановил, что жалоба, которую подала женщина два года назад, не может быть рассмотрена в Калифорнии. По его словам, предполагаемый инцидент произошел в другом штате, а значит, дело не подпадает под юрисдикцию местного суда. Он также указал, что аргументы истицы противоречат правовому кодексу.

Что утверждала обвинительница

В иске, поданном в декабре 2023 года, женщина заявила, что в 2010 году, будучи ассистенткой актера на съемках «Форсажа» в Атланте, стала жертвой сексуального насилия. Она утверждала, что актер домогался ее в гостиничном номере, прижимал к стене и пытался заставить прикоснуться к его гениталиям.

Жалоба включала десять пунктов, среди которых — сексуальное насилие, репрессии и нарушение законодательства о справедливой занятости. В иск также были включены продюсерская компания One Race Films и ее президент, сестра актера.

Что сказал суд

Судья Дэниел Кроули отклонил иск, назвав доводы истицы «необоснованными» и отметив, что калифорнийские законы не применимы к предполагаемым событиям. Он подчеркнул, что решение связано исключительно с юридическими нюансами, а не с фактической оценкой обвинений.

Реакция сторон

Адвокат Вина Дизеля заявил, что команда актера рада окончанию «беспочвенного иска». Он подчеркнул, что артист «благодарен суду» за принятое решение и что дело теперь «полностью закрыто».

Защита же истицы настаивает, что решение суда не касается правдивости ее обвинений. По словам ее адвоката, решение вынесено «по технической детали», и команда рассматривает дальнейшие юридические шаги.

Сам актер отрицал обвинения с момента их появления. Его юрист ранее отмечал, что артист впервые услышал об инциденте спустя 13 лет и что существует «достаточно доказательств, которые опровергают эти утверждения».

