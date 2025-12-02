Жителю Кубани вместо скумбрии продали смертельно ядовитого иглобрюха

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Эта рыба содержит в тканях токсин нервно-паралитического действия.

Жителю Кубани вместо скумбрии продали ядовитого иглобрюха

Фото: Tim Brakemeier/ТАСС

Поход за продуктами едва не закончился бедой для жителя Тихорецка в Краснодарском крае. Рыба, которую мужчина приобрел как свежемороженую скумбрию, оказалась смертельно опасным иглобрюхом. Об этом сообщает KP.RU.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что мужчина приобрел рыбу 28 ноября, однако после разморозки он заметил странный внешний вид рыбы.

«Покупатель с ужасом обнаружил, что его „скумбрия“ имеет подозрительные внешние признаки, угрожающе схожие с морской рыбой, известной как серебристый иглобрюх», — сообщили в ведомстве.

Эта рыба содержит в тканях тетродотоксин — яд нервно-паралитического действия, представляющий смертельную опасность при употреблении. К счастью, покупатель заподозрил неладное, не стал готовить рыбу и обратился в прокуратуру, предварительно сделав фотографии.

В надзорном ведомстве добавили, что по факту происшествия была незамедлительно начата масштабная проверка соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности продуктов питания с участием профильных специалистов.

Директору торговой точки объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений. Руководство магазина, осознав серьезность произошедшего, приняло срочные меры для усиления внутреннего контроля, чтобы исключить повторение подобного инцидента.

Прокуратура контролирует процессуальную проверку, проводимую следственным отделом.

Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

