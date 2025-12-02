«Запретная зона»: жители Неаполя ополчились на туристов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Местным не нравится то, что исторический центр города все больше подстраивается под нужны туристов.

В Неаполе плохо относятся к туристам

Фото: www.globallookpress.com/Fabio Sasso

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: жители Неаполя враждебно настроены к туристам

Жители Неаполя обрушились с критикой на туристов, заявив, что резкий рост числа посетителей за последние годы превратил центр города в «запретную зону». Об этом пишет Daily Mail.

В статье уточняется, что повседневную жизнь итальянцев сильно усложняют отдыхающих из разных стран. Так, например, из-за огромного числа путешественников в центре города выросли цены на аренду жилья. В результате многие были вынуждены переехать в другие районы, где квартиры дешевле. Помимо этого, традиционные магазины Неаполя заменили на обычные супермаркеты, которые ориентированы исключительно на приезжих.

Туристы внесли значительный вклад в экономику страны. В первую очередь, это касается сферы услуг такси, частных туристических компаний и предприятий гостиничного дела. Однако, несмотря на это, местные враждебно настроены по отношению к иностранцам.

За последние годы Неаполь пережил всплеск туристов. Согласно данным за 2024 год, знаменитый итальянский город посетили больше 14 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что туры в Египет и Турцию в 2026 году могут подорожать на пять-семь процентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

11:53
В Чернобыле обнаружили питающийся радиацией черный гриб
11:40
«Запретная зона»: жители Неаполя ополчились на туристов
11:36
Бывшая девушка Гуфа получила пять лет колонии
11:21
Принесли младенца: Ваня Дмитриенко рассказал о самых безумных выходках фанатов
11:13
Мэр американского города потребовал убрать с дороги радужный* пешеходный переход
11:11
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Григорьев-Апполонов поприветствовал со сцены пришедшую на концерт «Иванушек» маму Игоря Сорина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео