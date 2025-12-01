Туры в Египет и Турцию в 2026 году могут подорожать на пять-семь процентов

Стоимость отдыха в 2026 году продолжит рост, однако темпы изменения цен будут различными для разных направлений. Об этом сообщает Газета.ру.

Спрос и предложение на туристическом рынке становятся все более диверсифицированными. На стоимость поездок влияют внешние факторы, включая курс валют, цену авиаперелета и условия получения визы и въезда в страну. Эксперты подчеркнули, что именно эти элементы являются ключевыми для формирования цен.

При этом растущее разнообразие рынка позволяет туристам подобрать поездку под любой бюджет. Стоимость экскурсионных услуг внутри каждой ниши обычно повышается не более чем на 5–10% из-за усиления конкуренции. В сегменте массового пляжного отдыха Турция и Египет демонстрируют умеренное подорожание туров — около 5–7%, в основном из-за роста цен на авиаперелеты и услуги питания, тогда как отели стараются удерживать цены для высокой заполняемости.

Внутренний туризм России показывает разнонаправленные тенденции: Краснодарский край ожидает прирост стоимости на 3–5%, а направления с уникальным природным и культурным опытом — на 15–20% (Алтай и Карелия). Премиальные арктические программы подорожают на 10–12%, горные курорты Кавказа — на 8–10%, а маршруты Золотого кольца — на 6–8%.

Среди стран СНГ наибольшее подорожание ожидается в Узбекистане и Кыргызстане — до 12–18% и 10–15% соответственно, что связано с ростом пассажиропотока и удорожанием авиаперелетов и размещения. В Юго-Восточной Азии рост цен составит 7–9%, а ОАЭ продолжат премиализацию с увеличением стоимости туров на 10–15% за счет элитных отелей и эксклюзивных развлечений.

Для европейских направлений основной фактор — сложная логистика. Несмотря на умеренный рост цен на проживание и услуги (5–8%), общая стоимость поездки в рублевом выражении останется на 30–40% выше докризисного уровня. Дальнемагистральные направления, такие как Южная Америка и африканские страны (кроме Египта), сохранят нишевый статус: рост цен на авиаперелеты на 5–7% приведет к подорожанию туров на 10–12%, что сделает их более элитарными и не повлияет на туристов, менее чувствительных к цене.

