Две машины подряд переехали 11-летнего мальчика в Нижегородской области

|
Дарья Орлова
Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

В городе Выкса Нижегородской области произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Как сообщили в региональном МВД, трагедия случилась рядом с домом № 31 на улице Степана Разина.

По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть, когда его сбил автомобиль Kia Carnival, за рулем которого находилась 43-летняя женщина. После удара мальчик оказался на дороге, и следовавшая за первым автомобилем Kia Soul, которой управляла 54-летняя женщина, также наехала на него. В ГАИ уточнили, что второй автомобиль протащил ребенка под днищем машины.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик умер до приезда скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства трагедии.

Ранее жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в автомобильной аварии на трассе Гармсар — Тегеран. Об этом сообщило агентство IRNA.

