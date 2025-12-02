Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки войск

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 11 0

Документ будет действовать в особых случаях.

В Госдуму внесли соглашение о порядке отправки войск в Индию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих, а также некоторой военной техники на территорию друг друга. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Уточняется, что соглашение будет действовать в рамках проведения совместных учений, тренировок, а также при оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ратификация нужна для того, чтобы в будущем упростить использование воздушного пространства и заход военных кораблей в порты РФ и Индии. Этот документ был подписан в Москве текущей зимой заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и послом Индии Винаем Кумаром. Одна из целей соглашения — укрепление двухсторонних отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин посетит Индию с госвизитом 4–5 декабря. Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди.

