Путин посетит Индию с госвизитом 4–5 декабря

Президент России Владимир Путин прилетит в Индию с официальным визитом в период с 4 по 5 декабря. Даты поездки назвала пресс-служба Кремля.
Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди. Во главе индийской делегации будет Моди.
Во время встречи Путин и Моди всесторонне обсудят всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также поднимут актуальные международные и региональные темы.
«Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров», — резюмировали в Кремле.
Также пройдет отдельная встреча президента России с индийским главой Дроупади Мурму. Уточнялось, что будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов по итогам переговоров.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия будет участвовать в саммите по искусственного интеллекта (ИИ) в Индии.
