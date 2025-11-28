Путин посетит Индию с госвизитом 4–5 декабря

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди.

Когда Путин посетит Индию с госвизитом

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин прилетит в Индию с официальным визитом в период с 4 по 5 декабря. Даты поездки назвала пресс-служба Кремля.

Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди. Во главе индийской делегации будет Моди.

Во время встречи Путин и Моди всесторонне обсудят всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также поднимут актуальные международные и региональные темы.

«Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров», — резюмировали в Кремле.

Также пройдет отдельная встреча президента России с индийским главой Дроупади Мурму. Уточнялось, что будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов по итогам переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия будет участвовать в саммите по искусственного интеллекта (ИИ) в Индии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

12:30
«Понятия не имею, что я — Кевин»: дети Маколея Калкина в восторге от «Один дома»
12:21
В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
12:15
В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта
12:07
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию
12:05
Песков указал на проблему с легитимностью и проведением выборов у Зеленского
12:00
Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео