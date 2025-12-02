Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Самой младшей из них было восемь лет.

Проводивший религиозные обряды насиловал девочек в Британии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Express: Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек

В Великобритании мужчина на протяжении 17 лет пользовался доверием непальской общины Питерборо. Он проводил религиозные церемонии и злоупотреблял своим положением, чтобы совершать сексуальное насилие над несовершеннолетними. Об этом сообщает Express.

Мужчина совершил насилие над семью девочками и одной женщиной. Установлено, что он использовал свой высокий статус, чтобы «втираться в доверие к молодым женщинам». Среди самых тяжких преступлений, совершенных 49-летним злоумышленником, — изнасилование восьмилетней девочки.

По итогам разбирательства в Кембриджском Королевском суде мужчина был признан виновным по 25 пунктам обвинения в преступлениях на сексуальной почве. В частности, речь идет о пяти случаях изнасилования детей младше 13 лет и двух случаях изнасилования детей старше 13 лет.

Суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения с последующим восьмилетним испытательным сроком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве предстанет перед судом надругавшийся над 18-летней девушкой таксист. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

19:35
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
19:30
«Кадышева — прекрасный пример»: Бабкина объяснила популярность народной песни
19:25
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
19:25
Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек
19:21
Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва
19:11
Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео