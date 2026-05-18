Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника

пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника

Пассажир австралийской авиакомпании Qantas, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на экипаж и попутчиков во время перелета из Мельбурна в Даллас. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел в небе над Тихим океаном, из-за чего огромный лайнер Airbus A380 был вынужден совершить незапланированную посадку на острове Таити. По сообщениям очевидцев, мужчина не только проявлял агрессию, но и укусил одного из бортпроводников, пытавшихся его успокоить.

Сразу после приземления в международном аэропорту нарушителя передали местным правоохранительным органам, а представители авиаперевозчика заявили, что клиенту навсегда запрещено пользоваться услугами их компании.

Конфликт на борту вспыхнул из-за бытового спора: один из путешественников откинул спинку своего кресла, что разозлило мужчину, сидевшего позади. В ответ на это пьяный агрессор начал душить оппонента, захватив его шею сзади.

Внеплановая остановка увеличила общее время полета примерно на три часа, из-за чего многие люди опоздали на свои стыковочные рейсы в Соединенных Штатах. К счастью, укушенный сотрудник авиакомпании не получил серьезных травм и смог продолжить работу.

Официальный представитель Qantas подчеркнул, что безопасность клиентов остается приоритетом номер один, и перевозчик придерживается политики нулевой терпимости к любым угрозам или деструктивному поведению. Подобные случаи в последнее время участились: в начале мая на другом международном рейсе женщина, перебрав с алкоголем, плюнула в лицо попутчику, что также закончилось экстренной посадкой в сотнях миль от пункта назначения.

