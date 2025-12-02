Надежда Бабкина объяснила популярность народной песни

Для народной артистки России Надежды Бабкиной исполнение песни — это жизнь, состояние души и передача эмоций слушателям. Подобную отдачу артистка отмечает и у своих коллег. Она уверена, что популярность жанра объяснить просто — люди «наконец-то поняли» величие национальной культуры.

«Потому что мы наконец-то поняли, что это наша национальная культура. Я думаю, что время, в котором мы сейчас живем, нас, наверное, всех подтолкнуло к этому», — рассказала Бабкина в программе Вячеслава Манучарова. Она добавила, что второй фактор, возрождающий популярность жанра — утрата доверия населения к Европе.

Артистка отметила, что прекрасным примером возрождения интереса к народному жанру является творчество народной артистки РФ Надежды Кадышевой.

«Надежда Кадышева — прекрасный пример того, как народный жанр сегодня возрождается и становится модным. Мне приятно видеть, как молодые артисты через социальные сети и интернет находят новую аудиторию для народной песни. Это очень важно для сохранения культурных традиций», — отметила Бабкина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.