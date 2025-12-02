ЦБ РФ прогнозирует дальнейшее смягчение кредитной политики

Элина Битюцкая
Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки продолжится.

Какая кредитная политика РФ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Обновленный прогноз Центробанка предполагает дальнейшее смягчение кредитной политики. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 2 декабря на форуме «Россия зовет!».

«Решение, которое мы приняли по снижению ключевой ставки, пусть небольшим шагом, но это продолжение смягчения денежно-кредитной политики», — заявила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что финансовый рынок корректно отреагировал на уточнение прогноза, а участники рынка делают правильные выводы, подстраивая под них свои ожидания.

Набиуллина подчеркнула эффективность действующей ключевой ставки, которая сдерживает избыточный спрос и высокие темпы кредитования.

При этом она указала на значительный рост инвестиций по сравнению с 2021 годом.

«За пять месяцев снижения ключевой ставки корпоративный кредит прибавил 5,8 трлн рублей», — говорит глава Центробанка, подтверждая позитивное влияние мягкой денежно-кредитной политики на экономическую активность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Эльвира Набиуллина заявила об эффективности ключевой ставки.

