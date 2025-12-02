Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Борис Сатаров
Президент отметил большой личный вклад артистки в развитие отечественной культуры и искусства.

Какую награду получила Надежда Бабкина

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о награждении народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

«Наградить <…> орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный академический театр «Русская песня», — говорится в тексте указа.

В документе подчеркивается, что Надежда Бабкина была награждена за значительный личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за продолжительную и плодотворную деятельность. В тот же день президент также отметил других выдающихся деятелей культуры. Тина Канделаки, телеведущая и медиаменеджер, получила орден Александра Невского. Актриса Нонна Гришаева была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

21 октября Владимир Путин вручил Никите Михалкову орден святого апостола Андрея Первозванного. Президент подчеркнул многолетнюю и плодотворную общественную деятельность актера и режиссера.

