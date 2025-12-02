Путин заявил о консенсусе в проведении экономической политики внутри власти

Президент России Владимир Путин 2 декабря на пленарном заседании инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» сообщил о полном согласии в вопросах экономической политики между ним, правительством и Центральным банком РФ. Об этом сообщает Инвестфорум ВТБ.

«У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики: и между правительством, администрацией [президента], Центральным банком», — заявил глава государства, обращаясь к участникам мероприятия.

Путин отметил, что взаимодействие власти с регионами и бизнесом остается тесным, а сама работа строится «достаточно солидарно и эффективно». По его словам, такой формат сотрудничества помогает формировать устойчивые условия для развития экономики и реализации долгосрочных проектов.

Выступая перед предпринимателями и инвесторами, прибывшими из десятков стран, президент подчеркнул значимость форума, где обсуждаются глобальные тенденции и пути расширения торговых и инвестиционных связей с Россией. Он выразил уверенность, что подобные инициативы создают новые возможности для выгодного размещения капитала в ключевых отраслях.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор поддерживает постоянный диалог с российскими предпринимателями. По ее словам, бизнес помогает Банку России своевременно корректировать свою политику и принимать взвешенные решения, включая те, что касаются ключевой ставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.