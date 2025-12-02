Путин: госдолг РФ остается одним из самых низких в мире

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул макроэкономическую устойчивость России, отметив один из самых низких в мире уровней государственного долга и значительное снижение инфляции. Об этом он заявил 2 декабря на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Государственный долг России — меньше 20% ВВП, и он по-прежнему один из самых низких в мире. То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику», — сказал российский лидер.

Особое внимание Путин уделил успехам в борьбе с инфляцией, назвав ее снижение ключевым достижением 2025 года.

«Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас — ниже 7% в годовом выражении», — утонил президент, добавив, что к концу декабря показатель может приблизиться к 6%, что окажется ниже прогнозов правительства и Центробанка.

Эти перекликается с позицией министра финансов РФ Антона Силуанова, который ранее на том же форуме отмечал, что сохранение госдолга ниже 20% ВВП является конкурентным преимуществом российской экономики и способствует финансовой стабильности.

