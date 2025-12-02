Российская армия продвигается по всем направлениям фронта. Темп настолько высокий, что командование ВСУ просто не в состоянии построить организованную оборону. Инициатива полностью в руках наших бойцов. Об этом Владимиру Путину во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Уличные бои в Красном Лимане и Константиновке, блокировка врага в Димитрове, окружение боевиков под Купянском, расширение зоны контроля в Северске. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет о главных достижениях наших войск.

Зачистка фронта нашими войсками — сразу на всех направлениях. Ключевые точки: Волчанск, Красноармейск, Гуляйполе, Купянск, Северск, Красный Лиман. Города, где оборона ВСУ буквально посыпалась.

«Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Также можно констатировать, что уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно. Отмечаю также эффективные действия соединений и воинских частей группировок „Центр“ по освобождению города Красноармейск», — заявил Владимир Путин.

«Болезнь котлов» стала диагнозом для всей украинской армии. Под Димитровом в капкане — до двух тысяч боевиков. У Купянска — до 15 батальонов. Уже полностью освобожден Красноармейск, на Украине его называют Покровском.

«Я правильно понял, что противник любой ценой, именно любой ценой пытался деблокировать Красноармейск? Не считаясь с потерями, понимая, что это невозможно, все равно бросал на убой», — отметил Путин.

«Это истребление народа, лесополосы усыпаны трупами», — рассказал командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук.

«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — подчеркнул президент России.

Темп наступления такой, что командование ВСУ просто не успевает реагировать. Городские бои идут в Северске и Красном Лимане. Освобождение Волчанска — это не только ликвидация плацдарма для обстрелов Белгорода. Но и создание глубокой санитарной зоны безопасности по всей границе.

«В прошлый раз вы говорили, и я тогда еще задавал вопрос. Вот по левому берегу реки Оскол противник не может уйти туда на юг по берегу?», — уточнил Путин.

«Нет, не может. Потому что там по южнее этой окружающей группировки противника там плотная оборона первой танковой армии по всему левому берегу. И она где-то идет на 17 километров на юг, эта оборона выстроена», — ответил начальник Генерального штаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

На западном фланге — новый стратегический прорыв. Начался штурм Гуляйполя — мощнейшего узла обороны противника. До этого — блестящая операция по расчистке плацдарма: осенним ударом наши части смели вражеские позиции, вышли к Даниловке, отрезав пути из Покровска, а затем огнем с неба — дронами, авиацией, артиллерией — парализовали трассу из Орехова. Теперь — уличные бои в Гуляйполе. И после его падения в кольце окажется уже Степногорск, а Орехов — в полуокружении.

«В дальнейшем, товарищ верховный главнокомандующий, ключевым будет являться разгром противника на левом берегу реки Гайчур для продолжения наступления дальше в западном направлении границах Днепропетровска и Запорожской областей. А также овладение Гуляйпольским оборонительным районом, центром в городе Гуляйполе», — доложил командующий группировкой войск «Восток» ВС РФ Андрей Иванаев.

«Андрей Сергеевич, ваши войска двигаются темпом, который гарантирует выполнение всех стоящих перед нами задач. Имею в виду, что при таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», — отметил Путин.

Пока идут бои в Гуляйполе, в Северске и Красном Лимане наши штурмовые группы выбивают противника из каждого квартала. Красный Лиман — на грани полного окружения. С севера уже взята Новоселовка, с востока — Ставки. До Славянска — рукой подать. От некогда грозной линии обороны ВСУ остались лишь клочья. Идеальное время для Киева просить о мире — но режим предпочитает бросать своих солдат в мясорубку. Россия готова к любому развитию событий.

«Не будем забывать, что мы входим в зимний период, и ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — заключил Владимир Путин.

ЗК Один и тот же смертельный для ВСУ сценарий: окружение и потеря города. Предпосылки к повторению кошмара украинских боевиков уже есть в Константиновке, Орехове, Краматорске и Славянске. Если темпы наступления сохранятся — эти населенные пункты могут быть освобождены уже в ходе зимней кампании.

