Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО

Алексей Мокряков
Все группировки армии России строго соблюдают режим, но на удары реагируют зеркально.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Спецоперация

Зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство уточнило, что российские войска продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, однако ВСУ уже предприняли 12 атак наших позиций. В таких условиях ВС РФ реагировали зеркально, нанося ответные удары.

При этом, в условиях перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия победы в Великой Отечественной войне, неприятель наносит удары по гражданским объектам.

За минувшие сутки средства ПВО России сбили уже восемь авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа. В результате отражения российскими войсками атак ВСУ потеряли 940 боевиков.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вступило в силу в 00:00 по московскому времени 8 мая. Оно продлится до 10 мая.

