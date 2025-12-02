Трамп заявил о прекращении финансовой вовлеченности США в украинский конфликт

Соединенные Штаты больше не оказывают финансовую поддержку в рамках украинского конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на заседании совета министров правительства.

«Мы больше не участвуем в этом (конфликте. — Прим.ред.) финансово», — заявил американский лидер.

Он также отметил, что его предшественник Джо Байден «раздавал деньги как конфетки», и указал на изменение подхода Вашингтона к поддержке союзников.

Трамп подчеркнул, что американские представители в России ведут работу по оценке возможности урегулирования ситуации, выразив надежду на достижение мирного решения. По его словам, конфликт на Украине остается «непростым».

Президент США уточнил, что Вашингтон сейчас фокусируется на продаже военной техники партнерам по НАТО:

«Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% стоимости, а затем поставляют его на Украину или что там с ним делают», — добавил он.

В тот же день специальный представитель президента США Стивен Уиткофф провел встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, обсуждение затронет вопросы, связанные с ситуацией на Украине и возможными путями ее урегулирования.

