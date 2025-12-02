Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 630 0

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры важным шагом к мирному решению конфликта на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа началась в Москве. Представитель Белого дома прилетел в РФ накануне утром.

Пресс-секретарь президента РФ назвал встречу Путина с Уиткоффом в Москве важным шагом к мирному решению конфликта.

Оценку переговорам давали и в США. Так госсекретарь страны Марко Рубио заявлял, что текущая встреча должна стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что Вашингтон уже обладает «довольно хорошим пониманием» позиции Москвы по украинскому вопросу. Рубио, кроме того, подчеркнул, что необходимо поддерживать связь в равной степени со всеми сторонами конфликта. 

Прежде состоялись переговоры между США и Украиной. Со стороны Киева на встрече присутствовал замглавы МИД Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители спецслужб.

