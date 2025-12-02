Трек «Худи» стал первым в России обладателем «Бриллиантового диска»

В России впервые вручена высшая музыкальная сертификация — «Бриллиантовый диск». Этой награды удостоен совместный трек Джигана, Artik & Asti и Niletto «Худи». Об этом сообщили в Pulse, выступившем вместе с лейблом Rocket Records организатором церемонии.

Отмечается, что решение о присвоении статуса принято в соответствии с обновленными правилами сертификации, зарегистрированными Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ). «Бриллиантовый диск» присуждается музыкальным релизам, достигшим эквивалента в миллион продаж с учетом цифровых прослушиваний.

НФМИ разработала прозрачные единые критерии для оценки достижений исполнителей на российском рынке. Согласно стандартам, для синглов установлены три уровня:

Золотой диск — 50 тысяч продаж;

Платиновый диск — 100 тысяч продаж;

Бриллиантовый диск — миллион продаж.

Для учета цифровых сервисов действует конвертация стримов:

100 прослушиваний на премиум-платформах — одна продажа;

500 стримов на бесплатных сервисах — одна продажа.

«С появлением стриминговых сервисов успех релиза стал заметнее: сегодня любой видит чарты и статистику отдельных платформ и может примерно оценить, как у трека или альбома идут дела», — отметил операционный директор Pulse. Максим Ворошилов.

По его словам, награда, основанная на агрегированных данных со всех источников, остается важным инструментом признания.

Он подчеркнул, что в условиях стремительного роста рынка единые профессиональные правила были необходимы, поскольку на фоне увеличения числа компаний некоторые участники стали устанавливать заниженные пороги для наград.

Трек «Худи» после релиза занимал лидирующие позиции в чартах и сохранил высокую популярность. Благодаря совокупности продаж и сотням миллионов стримов он достиг критериев для получения статуса. На проекте работали сразу три артиста и три лейбла, что придало реализации дополнительную сложность.

Директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse. Владимир Юрченко отметил широкую жанровую привлекательность произведения.

«В „Худи“ сильная мелодика, понятный и точный текст, очень цепляющий хук. Именно эта комбинация жанровой широты и ненавязчивой подачи позволила треку достучаться до максимального количества слушателей и показать такой внушительный результат», — высказался Юрченко.

Генеральный продюсер Rocket Records Михаил Хавкин назвал вручение первой бриллиантовой награды «историческим моментом для индустрии».

Сооснователь лейбла Юрий Киселев выразил уверенность, что высокий статус станет стимулом для новых рекордов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Sevillе получила статуэтку «Зеленый граммофон».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.