В России предложили ограничить работу круглосуточных магазинов из-за спиртного

Даниил Ципелев
Парламентарии объяснили инициативу массовыми жалобами россиян.

Ограничат ли в России работу круглосуточных магазинов

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов из-за того, что они часто продают алкоголь в запрещенное время. Соответствующий законопроект разработали депутаты кировского областного заксобрания и уже направили в Госдуму. Об этом пишут "Известия"

«Небольшие магазины, работающие в формате „24 часа“, вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — отмечается в пояснительной записке.

По словам депутатов, жалобы на круглосуточные магазины, работающие в жилых домах поступают с завидной регулярностью. Как считают авторы инициативы, именно такие торговые точки способствуют росту преступности вокруг себя.

Кроме того, парламентарии отметили, что из 141 круглосуточного магазина Кировской области в работе 113 зафиксировали нарушения, касающиеся продажи алкоголя, в том числе в ночное время.

Для решения этой проблемы депутаты предложили наделить каждый субъект правом, ограничивающим работу магазинов в ночное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проект о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией принят Госдумой в первом чтении.

