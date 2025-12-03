Голикова назвала самые перспективные профессии на ближайшие годы

Замглавы правительства сослалась на прогноз потребности в трудовых ресурсах.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Голикова назвала швею и сварщика самыми перспективными профессиями ближайших лет
Швеи и сварщики станут самыми востребованными специалистами в ближайшие семь лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова сообщила. Ее слова привели РИА Новости.
Она отметила, что в ближайшие дни власти завершат прогноз потребности на рынке труда на семилетний период.
«И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — отметила Голикова на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Вице-премьер поблагодарила представителей рабочих специальностей, их коллективы и семьи, подчеркнув их вклад в технологическое развитие и укрепление суверенитета страны.
Как ранее писал 5-tv.ru, специалисты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и анализа больших данных станут самыми востребованными на рынке труда в 2026 году. Такой прогноз дала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Надежда Капустина.
