Голикова назвала самые перспективные профессии на ближайшие годы

Голикова назвала швею и сварщика самыми перспективными профессиями ближайших лет

Швеи и сварщики станут самыми востребованными специалистами в ближайшие семь лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова сообщила. Ее слова привели РИА Новости.

Она отметила, что в ближайшие дни власти завершат прогноз потребности на рынке труда на семилетний период.

«И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — отметила Голикова на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Вице-премьер поблагодарила представителей рабочих специальностей, их коллективы и семьи, подчеркнув их вклад в технологическое развитие и укрепление суверенитета страны.

Как ранее писал 5-tv.ru, специалисты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и анализа больших данных станут самыми востребованными на рынке труда в 2026 году. Такой прогноз дала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Надежда Капустина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.