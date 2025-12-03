Голикова назвала самые перспективные профессии на ближайшие годы

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 55 0

Замглавы правительства сослалась на прогноз потребности в трудовых ресурсах.

Какие самые перспективные профессии в России

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голикова назвала швею и сварщика самыми перспективными профессиями ближайших лет

Швеи и сварщики станут самыми востребованными специалистами в ближайшие семь лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова сообщила. Ее слова привели РИА Новости.

Она отметила, что в ближайшие дни власти завершат прогноз потребности на рынке труда на семилетний период.

«И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — отметила Голикова на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Вице-премьер поблагодарила представителей рабочих специальностей, их коллективы и семьи, подчеркнув их вклад в технологическое развитие и укрепление суверенитета страны.

Как ранее писал 5-tv.ru, специалисты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и анализа больших данных станут самыми востребованными на рынке труда в 2026 году. Такой прогноз дала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве Надежда Капустина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Путин дал оценку деструктивным действиям Европы в украинском урегулировании
6:00
Т-80БВМ уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
5:44
Маск сделал прогноз, кто станет следующим президентом США
5:25
Голикова назвала самые перспективные профессии на ближайшие годы
5:05
Ученые опровергли наличие связи между отказом от сладкого и похудением

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео