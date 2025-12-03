«Беспроигрышный вариант»: куда лучше поехать на новогодние праздники

Турэксперт Абакумова назвала лучшим вариантом для новогоднего тура Египет

Для путешествия на новогодние праздники лучше всего подходит Египет. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Дарья Абакумова.

«Египет — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет, не разоряя бюджет, сменить атмосферу, погреться на солнце и отдохнуть от суеты. Крупные отели готовят грандиозные гала-ужины с шоу-программами, фейерверками и музыкой. Хургада подойдет для шумного веселья и экскурсий ближе к пирамидам и Луксору, Шарм-эль-Шейх — для более спокойного, роскошного отдыха с теплыми бухтами и классным дайвингом, так как именно там лучшие коралловые рифы», — отметила специалист.

Кроме того, по словам Абакумовой, при выборе отеля стоит остановиться на вариантах с подогреваемым бассейном, так как в январе температура воды в море может оказаться достаточно низкой.

Другая страна, в которой стоит провести новогодние праздники, по мнению эксперта, — это ОАЭ. Там, в отличие от Египта туристов ждет теплое море и температура воздуха +25 — +28 градусов. Она добавила, что Абу-Даби подойдет тем, кто ищет спокойный отдых, пляжи Фуджейры идеально подходят любителям купания, а Дубай славится фейерверками над Бурдж-Халифой и пальмой Джумейра.

Для отдыха на новогодние праздники подойдет и Турция.

«Многие отели в Анталии и Кемере активно работают по зимней концепции, предлагая отдых в формате „ультра все включено“ с акцентом на SPA и термальные комплексы. Они готовят специальные новогодние программы с анимацией, шоу, музыкой и фейерверками», — подчеркнула Абакумова.

Кроме того, эксперт выделила Таиланд и Кубу, в столице которой, Гаване, в новогоднюю ночь пройдет грандиозный уличный карнавал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян ждет самая короткая рабочая зима в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.