Россиянам напомнили о самой короткой рабочей зиме в 2026 году

При этом уровень полученной за этот период зарплаты останется неизменным.

Сколько дней отдыхаем зимой 2025–2026 года?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.

Депутат ГД Нилов напомнил россиянам о самой короткой рабочей зиме в этом году

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в январе 2026 года россияне будут трудиться лишь 15 дней, но это не повлияет на размер оклада.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — отметил Нилов в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул, что в январе 2026 года окладная часть зарплаты останется неизменной, то есть сотрудники получат ее в полном объеме.

В общей сложности предстоящей зимой россиянам предстоит работать 56 дней. В предыдущий раз столь короткой рабочая зима была в сезоне 2004-2005 годов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ближайшие новогодние праздники россияне получат самые продолжительные каникулы за 12 лет. Отдыхать они будут целых 12 дней, а вернуться к работе смогут только 12 января.

