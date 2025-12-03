«Русский соус»: глава Пентагона рассказал об идеальном ужине

Пит Хегсет хотел бы разделить трапезу с мировыми лидерами.

Кого бы хотел видеть на идеальном ужине Пит Хегсет

Глава Пентагона Хегсет на идеальном ужине хотел бы видеть лидеров РФ и США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на идеальном ужине он хоте бы видеть президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинского лидера Владимира Зеленского. При этом основным блюдом на таком вечере должен быть салат с «русским соусом», более известным как «кетчунез». Об этом Хегсет рассказал в подкасте журналистки Кэйти Миллер.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», — отметил глава Пентагона.

Такое заявление Хегсет сделал после того, как журналистка спросила у него, каких трех людей он бы пригласил на ужин. 

В США «русским соусом» называют пикантную заправку, изготовленную на основе кетчупа и майонеза. Считается, что приправа появилась в штате Нью-Гэмпшир в начале 1910-х годов. Свое название соус получил, потому что по изначальному рецепту в него добавляли икру, которая во всем мире ассоциируется с русской кухней.

В современной России такой соус называют «кетчунез».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пит Хегсет появился на встрече с Зеленским в галстуке с триколором РФ.

