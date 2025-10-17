Глава Пентагона Хегсет появился на встрече Зеленским в галстуке с триколором РФ

Министр обороны США Пит Хегсет появился на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, надев галстук в цветах российского триколора. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

На опубликованных кадрах видно, что Хегсет сидит за столом рядом с президентом США Дональдом Трампом, напротив лидера киевского режима. Его галстук украшен белыми, синими и красными полосами. Зеленский выбрал для встречи более сдержанный образ — черный пиджак, рубашка и брюки.

Ранее Владимир Зеленский появлялся на публике в менее официальных образах. Чаще всего — брюки и футболка или свитшот «военного» цвета. Он заявлял, что наденет костюм только после того, как завершится конфликт на Украине.

Уточняется, что лидеры Украины и США обсудят прошедший телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Встреча проходит в формате закрытого обеда, на который приглашен только глава киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом.

