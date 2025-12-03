Умерла вокалистка легендарной группы Boney M Джуди Чикс

Артистка работала с Тиной Тернер и Стиви Уандером.

Американская исполнительница и актриса Джуди Чикс, ставшая известной благодаря хиту Reach и участием в группе Boney M, скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщило издание Express.

«Друзья Джуди Чикс, мне очень жаль сообщать вам, что Джуди мирно скончалась на руках у своего мужа. Пожалуйста, помолитесь за ее прекрасную, милую душу и за ее мужа, который так сильно ее любил», — рассказал ее друг Билл Шрейдер.

Чикс родилась во Флориде в 1954 году и начала карьеру в 1970-х, выступая бэк-вокалисткой у Айка и Тины Тернер. Позднее она работала с целым рядом выдающихся артистов, среди которых Стиви Уандер, Донна Саммер, Аманда Лир и Дэвид Нопфлер. Ее вокал также звучит в композициях групп Alphaville и Boney M, в частности в альбоме Ten Thousand Lightyears.

Наибольшую популярность певице принесла песня Reach, ставшая вторым синглом с ее пятого студийного альбома и одним из символов поп-сцены 1990-х годов.

Свой первый сольный альбом Чикс выпустила в 1973 году, а последнюю студийную работу — в 2020-м. За годы карьеры она представила публике около десятка успешных синглов, некоторые из которых возглавляли американский танцевальный чарт.

Помимо музыки, Джуди Чикс снималась в кино, на телевидении и выпустила собственную книгу. Ее песни неоднократно использовались в саундтреках к фильмам и сериалам.

