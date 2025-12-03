Группа «Чайф» даст грандиозный концерт в Москве

Внимание тысяч поклонников сейчас приковано к масштабному всероссийскому туру группы «Чайф». Она отмечает свое 40-летие. Позади уже десятки городов. А в эти выходные в столице представят программу «Волна простоты» на бис.

К грандиозному концерту легенды Свердловского рок-клуба готовятся в Екатеринбурге, где все и начиналось. Корреспондент «Известий» Максим Облендер отправился на родину музыкантов и узнал — чем знаменитый коллектив обязан обычной советской кофеварке.

Красноярск, Светлогорск, Санкт-Петербург… «Я думал будет хорошо, а вышло не очень», — поет Владимир Шахрин. Но вышло как раз даже очень. Бумажный кораблик «Чайфа» в своем юбилейном круизе «Волна Простоты» пришвартовался уже более чем в 30 городах. Перед столичным концертом на бис зашли в родной Екатеринбург, куда полетели и мы — выяснять, «чей чай горячей».

«Чайфы» и их дети — тоже музыканты — снова прогоняют программу и новинки с последнего альбома «Вот так». Название говорит само за себя. Как звучит «Чайф» сегодня? Да вот так. Не знаешь слов — просто громко кричи звучные рефрены.

Многим известно, что с чаепития крепкой заваркой, которое среди своих звали «чайфом» и родилось их название. Немногим — что заваривали в кофеварке «Бодрость». И практически никому, кроме них, не известны те самые пропорции превращающие чай в «чайф».

Привезенная кофеварка пополняет студию-музей «Дети гор». Еще там — винтажные радиолы, советские гитары…

«Сначала была идея собрать гитары, на которых мы играли. Как некоторая ностальгия», — рассказывает лидер коллектива Владимир Шахрин, добавляя, что некоторые гитары до сих пор используются в записи.

Репетиция проходит в бывшем мультцехе свердловского телевидения. А сейчас тут только они.

Анимация — непременный атрибут видеоряда концертов «Чайфа». Качественный звук, так что слышно каждый шепот и шорох, свет, но «шоу» они упорно это не называют. Декорации и вовсе из бумаги.

«Сама группа «Чайф» похожа на этот бумажный кораблик, она не создавалась с целью покорения страны... Вот парни с гитарой, ну прикольно же. Нам это нравится. Как в нашей песне поется «не сойти с ума и не опухнуть», — отмечает Шахрин.

Услышит Москва и «Ой-йо», и «Время не ждет», и «Аргентину-Ямайку». «Чайф» никогда не говорили, что переросли какие-то из своих хитов и всегда их играют.

«Вот ты приходишь на концерт Rolling Stones. Наверное, им за 60 лет Satisfaction или Angie надоело. Но они меня уважают, что я купил билет и пришел на их концерт», — объясняет лидер группы «Чайф».

В Екатеринбурге «Оранжевое настроение» ощущается повсюду. В мелькающих тут и там ярких шарфиках, в знаковых для группы местах. Это бывший Дом Культуры МЖК.

«Именно здесь в 1985 году состоялся первый концерт группы. Сценический образ того „Чайфа“: майки, ботинки монтажников, цепи, бусы, портупеи. Это уже позже появится фирменный оранжевый цвет, а „Чайф“ станет по праву одной из самых стильных групп русского рока», — рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

7 декабря «Чайф» выйдет на бис на сцену московской LIVE Арены. Чтобы подарить «Оранжевое настроение», сыграть «Рок-н-ролл этой ночи» и показать способ «чтобы не сойти с ума и не опухнуть»

