Шведские ученые объяснили, что происходит с сознанием человека после смерти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 69 0

Процесс умирания похож на волну, которая возвращается в океан.

Что происходит с сознанием человека после смерти

Фото: 5-tv.ru

Профессор Стремме: смерть человека не означает конец его сознания

Если спросить большинство нейробиологов о том, что происходит с разумом в момент смерти, они ответят: мозг отключается, а вместе с ним прекращаются мысли, воспоминания и самоощущение. Однако шведский профессор Мария Стремме из Уппсальского университета предлагает совершенно иную, теоретическую модель, согласно которой сознание является фундаментальным полем, а мозг, время и материя появляются уже после него.

Издание Times of India сообщает, что своей работой Мария Стремме переворачивает классическое понимание мира. Она утверждает, что сначала возникает именно сознание. Только после него, как следствие, появляется все остальное: мозг, пространство, время и материя.

Процесс смерти, по ее мнению, будет выглядеть не как выключение света, а скорее будет сопоставим с волной, возвращающейся в океан, из которого она пришла. Сознание откатывается в некое исходное состояние.

Чтобы доказать свою гипотезу, профессор Стремме опубликовала математическую статью в физическом журнале AIP Advances. Работа, которая вышла далеко за рамки ее обычной компетенции, была признана лучшей в выпуске и помещена на обложку, что придало ее необычной теории серьезный научный вес.

