«Словно на крыльях парил»: Сергей Соседов получил травму ноги

Сергей Соседов сломал лодыжку на левой ноге

Музыкальный критик Сергей Соседов сломал ногу. Об этом он рассказал информационному агентству URA.RU.

«Я сломал лодыжку на левой ноге. Это случилось на улице. Нога подвернулась на ровном асфальте. Так получилось, что я возвращался из бассейна и шел очень быстро: словно на крыльях парил. У меня есть такая особенность: я всегда очень быстро хожу, в темпе. А мне уже нельзя это делать, видимо», — отметил критик.

Он добавил, что испытывал сильную боль, однако все же смог добраться до дома. На следующий день Соседов обратился в больницу, так как понял, что с конечностью что-то не так. После осмотра и рентгеновского снимка был постелен диагноз — перелом без смещения.

Критику наложили гипс и запретили наступать на пострадавшую ногу. Он передвигается при помощи костылей и шутит, что хорошо, что не занимается профессиональным спортом.

Это не первая травма ноги у Соседова. Несколько лет назад он вовремя утренней зарядки порвал ахиллесово сухожилие. Тогда врачам пришлось проводить операцию. В этот раз хирургического вмешательства не потребовалось.

