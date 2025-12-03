Банки против маркетплейсов: проект закона о запрете скидок могут отложить

Маркетплейсы и банки отстаивают свои интересы на фоне проекта запрета скидок

После публикации инициативы крупнейших банков России о запрете скидок на маркетплейсах Московское общество защиты потребителей направило премьер-министру России Михаилу Мишустину критическое обращение. Они назвали проект несостоятельным, юридически манипулятивным и этически лицемерным.

Банки же, в свою очередь, отмечают, что международный опыт подтверждает необходимость сдерживающих мер. Тем не менее в ЦБ заявили, что готовы к диалогу. Зампред Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил «Известиям», что возможные решения и варианты корректировки будут разработаны в ближайшее время.

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах», — подчеркнул Гузнов.

По мнению противников банковской инициативы, истинная цель ее авторов — провести «регуляторный захват», ведь развитие собственных финтех-направлений маркетплейсов невыгодно для традиционных банков. Маркетплейсы делятся сэкономленными средствами с потребителем в виде скидки.

В ФАС отметили, что для оздоровления экономики нужна добросовестная конкуренция, честное соперничество поможет обеспечить интересы покупателей.

