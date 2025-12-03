СК задержал первого замглавы администрации Нижнего Новгорода

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

На чиновника завели уголовное дело о взяточничестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/ Нижегородский Следком/sledcom_nn; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде задержали первого заместителя главы администрации города. СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере».

По версии следствия, первый замглавы администрации Нижнего Новгорода в период с февраля по август 2025 года получил взятку за содействие организации незаконной торговли. Деньги передал посредник.

Следком оперативно выявил незаконную деятельность совместно с ГУ МВД России по региону. Меру пресечения задержанному выберут в ближайшее время, по уголовному делу идут следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что коррупционеры в Дагестане наживались на оформлении детских пособий.  Сейчас все задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Все те, кто нелегально получал пособия, а их, видимо, не десятки человек, а куда больше, тоже могут стать фигурантами уголовного дела.

