Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали

|
Дарья Орлова
Экстренное торможение высокоскоростного состава спровоцировало цепочку задержек и нарушило планы сотен людей.

Фото: www.globallookpress.com/ Peter Gercke

Высокоскоростной поезд «Синкансэн» в Японии был вынужден резко затормозить из-за лебедя, вышедшего на железнодорожные пути. Как пишет Spiegel со ссылкой на оператора линии, машинист заметил птицу в префектуре Мияги и успел остановить состав, избежав наезда.

Сам лебедь не пострадал, но инцидент стал причиной серьезных сбоев: задержались еще три скоростных поезда. По данным СМИ, около 1300 пассажиров столкнулись с неудобствами из-за вынужденной остановки и последующих задержек.

«Синкансэны» славятся безупречной пунктуальностью и безопасностью. Они развивают скорость до 330 км/ч, поэтому любые препятствия на пути, особенно связанные с животными, рассматриваются как крайне опасные.

Ранее полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожных путей на линии, ведущей в сторону Украины. Инцидент произошел 16 ноября недалеко от станции Мика в районе города Жичин Гарволинского повята.

По данным правоохранителей, пассажирский поезд был вынужден остановиться после того, как машинист заметил неисправность и замедлил ход. На борту находились два пассажира и несколько работников поездной бригады — всех эвакуировали. Первичная проверка подтвердила повреждение участка пути.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X, что не исключает диверсию и находится в постоянном контакте с главой МВД, получая обновления по ситуации.

