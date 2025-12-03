Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Roblox

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Игровая платформа перестала загружаться утром 3 декабря, а авторизация для многих оказалась недоступна.

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Roblox

Фото: www.globallookpress.com/Jaque Silva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пользователи из России 3 декабря начали массово сообщать о проблемах с доступом к платформе Roblox. Сервис с самого утра не открывается и не загружается.

Многие отмечают, что не могут войти в свои аккаунты: игры не запускаются или завершаются ошибками подключения. Официальных комментариев от Roblox Corporation на момент написания не поступало.

Ранее, 29 ноября, Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Ведомство указало, что действовало на основании решений уполномоченных органов и в соответствии со статьями 15.1 и 15.3 закона 149-ФЗ.

Ранее в Санкт-Петербурге следствие установило, что 13-летняя школьница намеренно ввела полицию в заблуждение, пытаясь скрыть собственную причастность к убийству матери.

Изначально девочка сообщила в экстренные службы, что в их квартиру на улице Ковалевской ворвался неизвестный мужчина, который якобы напал на ее мать, ранил ее саму и поджег кухню. Однако прибывшие на место правоохранители не нашли признаков присутствия постороннего человека, а соседи не слышали никаких звуков борьбы.

Позднее выяснилось, что ножевые ранения в область шеи женщине нанесла сама подросток. Чтобы поддержать придуманную версию о «налетчике», она также порезала себе руку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Битва за наследство: женщина судится с родителями покойного мужа-гея*
18:30
Отдых в Тверской области на Новый год оказался сопоставим по цене с туром в Египет
18:22
Ушаков: бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине
18:15
Межзвездная комета 3I/ATLAS пульсирует: ученые спорят о «сердцебиени» пришельцев
17:50
В Кремле раскрыли программу визита Путина в Индию
17:42
«Особенно любит чебуреки»: любимое блюдо Уиткоффа в России

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео