После истории Долиной собрались ужесточить проверки для продавцов недвижимости

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

На рынке вторичного жилья обсуждают введение полиграфа из-за роста мошенничества.

Проверки для продавцов недвижимости могут ужесточить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Риэлтор Правоторина: после случая Долиной могут усилить проверки продавцов жилья

Продавцам квартир в России стоит готовиться к более строгому контролю при заключении сделок на вторичном рынке. Об этом рассказала aif.ru риэлтор Алина Правоторина, комментируя ситуацию после истории с мошенничеством вокруг недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной.

«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят. И в нынешней ситуации никто не удивится, потому что есть совершенно чудовищные истории», — отметила специалист.

По словам Правоториной, риэлторам все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, в которых дополнительные меры безопасности необходимы для защиты от мошенников. В качестве примера она привела случай с пожилой женщиной, продававшей квартиру. Сделка проходила официально, однако ближе к ее завершению у специалиста возникли серьезные подозрения, и она обратилась в полицию.

Пожилую собственницу вызвали для беседы, где та заверила правоохранителей, что действует в своих интересах и не подвергается никакому давлению.

После продажи квартиры женщина заказала крупную сумму наличными в банке. Риэлтор предупредила руководство отделения о возможных рисках, и выдачу средств задержали, вновь попытавшись убедиться в безопасности ситуации.
Несмотря на разъяснения и предупреждения, пенсионерка настояла на своем и, получив деньги, передала их злоумышленникам, будучи уверенной, что выполняет важную «секретную миссию».

Правоторина подчеркнула, что подобные случаи становятся все более частыми и требуют системного решения. По обсуждаемым инициативам, полиграф может стать дополнительным инструментом для подтверждения добросовестности участников сделок — прежде всего в ситуациях повышенного риска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат усомнился в правомерности отказа в признании сделки с квартирой Долиной.

