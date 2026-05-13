Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне

Metro: начинает сбываться описанное в Библии пророчество об Армагеддоне

В Ираке стремительное пересыхание русла реки Евфрат связали с исполнением пророчества из библейской «Книги Откровения» о приближении Армагеддона. Об этом сообщило издание Metro.

Масштабное обмеление одной из важнейших водных артерий Западной Азии подтверждается актуальными данными со спутников. Исследования показали, что начиная с 2003 года бассейн реки безвозвратно лишился более 140 кубических километров пресной воды. Специалисты спрогнозировали, что при сохранении текущих темпов Евфрат может полностью исчезнуть уже к 2040 году.

Религиозные тексты гласят, что высыхание этого потока освободит дорогу для «царей с востока», которые сойдутся в последней решающей битве человечества. Ученые же указали на более рациональные, но не менее пугающие причины: аномальную жару, регулярные засухи и нерациональный подход к использованию водных ресурсов.

Ситуация начала принимать критический оборот после 2007 года, когда регион столкнулся с сильнейшим засушливым периодом, последствия которого не преодолены до сих пор.

Отсутствие достаточного количества чистой воды уже спровоцировало в Ираке вспышки опасных инфекционных заболеваний, включая холеру, брюшной тиф, корь и ветряную оспу. На фоне дефицита вакцинации это создает угрозу жизни для миллионов граждан, чей быт и сельское хозяйство напрямую зависят от состояния реки.

Исторически Евфрат обладает священным статусом, так как в «Книге Бытия» он назван одной из четырех рек, бравших начало в Эдемском саду.

