Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Мир замер в ожидании глобальных потрясений из-за экологической катастрофы.

Когда случится конец света Армагеддон что написано в Библии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: начинает сбываться описанное в Библии пророчество об Армагеддоне

В Ираке стремительное пересыхание русла реки Евфрат связали с исполнением пророчества из библейской «Книги Откровения» о приближении Армагеддона. Об этом сообщило издание Metro.

Масштабное обмеление одной из важнейших водных артерий Западной Азии подтверждается актуальными данными со спутников. Исследования показали, что начиная с 2003 года бассейн реки безвозвратно лишился более 140 кубических километров пресной воды. Специалисты спрогнозировали, что при сохранении текущих темпов Евфрат может полностью исчезнуть уже к 2040 году.

Религиозные тексты гласят, что высыхание этого потока освободит дорогу для «царей с востока», которые сойдутся в последней решающей битве человечества. Ученые же указали на более рациональные, но не менее пугающие причины: аномальную жару, регулярные засухи и нерациональный подход к использованию водных ресурсов.

Ситуация начала принимать критический оборот после 2007 года, когда регион столкнулся с сильнейшим засушливым периодом, последствия которого не преодолены до сих пор.

Отсутствие достаточного количества чистой воды уже спровоцировало в Ираке вспышки опасных инфекционных заболеваний, включая холеру, брюшной тиф, корь и ветряную оспу. На фоне дефицита вакцинации это создает угрозу жизни для миллионов граждан, чей быт и сельское хозяйство напрямую зависят от состояния реки.

Исторически Евфрат обладает священным статусом, так как в «Книге Бытия» он назван одной из четырех рек, бравших начало в Эдемском саду.  

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
«Пытаются наказывать Россию»: Лавров о санкционной политике Трампа
11:09
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
11:07
В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадал 21 человек
11:01
Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне
10:55
Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе
10:46
Танцующий «Кингсман»: россияне «атаковали» блог актера Тэрона Эджертона

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео