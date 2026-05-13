В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадал 21 человек

Екатерина Чумоватова

Один из работников госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области на птицефабрике «Синявинская» произошла массовая драка, в результате которой пострадал 21 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на предприятии в ночь на 13 мая. Госпитализировали семерых работников, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 14 пострадавшим оказали первую помощь на месте.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По данным источника, на фабрике работают граждане азиатских стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что охранники элитного ЖК в Москве избили жильца и его друзей. Пострадавший Артем Перцев купил квартиру, пригласил друзей показать отменить новоселье. В итоге молодых людей госпитализировали.

Охранники не обошлись простыми ударами, они достали ножи. Сам конфликт произошел из-за стаканчиков чая, на которые якобы и обратили внимание люди из охраны. Им показалось, что собственник квартиры и его гости выпивают спиртное.

Менеджер по безопасности ЖК отказался говорить с журналистами. Однако руководство предложило компенсацию пострадавшему, сумму не раскрывают.

