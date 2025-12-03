Те, кто не носит военную форму, но каждый день помогают бойцам на передовой, сегодня сами в центре внимания. В Москве проходит международный форум «Мы вместе», посвященный волонтерам. Мало кто знает, что в нашей стране их тысячи, и многие приехали в столицу, чтобы услышать одно простое слово — спасибо. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказывает подробности.

На площадке Национального центра «Россия» можно вступить в ряды волонтеров или помочь бойцам на фронте, оставив в импровизированном грузовике электрогрелки или лекарства.

«Это стенд Курской области. Волонтеры сейчас занимаются восстановлением приграничья и вместе с саперами находят вот такие предметы — обломки от системы HIMARS, а это остатки беспилотника „Баба-Яга“ — все найдено во дворах жилых домов», — показывает корреспондент Алексей Полторанин.

Те, кто рискуют своей жизнью и просто неравнодушны к проблемам людей, собираются в столице накануне Дня добровольца. Президент общается с некоторыми из финалистов.

«Все вы, знаю, активно очень работаете по этим двум направлениям. Собственно говоря, это родные направления, дополняют друг друга. Знаю, что вы очень много делаете, спасибо вам большое», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Волонтеры активны повсюду, в том числе в новых регионах. В Луганске и Мелитополе на базе центра «Пульсар» детям и их родителям помогают избавиться от тревог с помощью игр.

«Направлены они на то, чтобы помочь преодолеть подросткам двойной стресс, получить поддержку», — говорит руководитель центра «Пульсар» в ЛНР Константин Панченко.

Волонтеры в России — это более 21 миллиона человек. Благодаря движению «Мы вместе» число добровольцев только увеличивается.

«У нас волонтеров выросло более чем в три раза, с 10 до 32% населения. А когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек включились в работу по поддержке наших ребят, героев СВО и членов их семей. И что особенно важно. Это то, что вы включаете работу самих участников СВО. И это замечательно. Их жизнь — это замечательный пример для всей страны», — заявил президент РФ, выступая на форуме «Мы вместе».

Евгения Гречкина — мать четверых детей, ее называют майор молния, отправилась в зону СВО помогать бойцам с гуманитарной и психологической миссией.

Волонтеры — это студенты, железнодорожники, пенсионеры. Людмила Никифорова из Новосибирска решила для себя быть там, где нужна помощь, — уехала очищать от мазута Черное море.

«В январе я взяла билеты, летела на 14 дней, задержалась на 73», — говорит амбассадор международной премии, волонтер, пенсионер Людмила Никифорова.

А ее коллега Анна Плужникова — психолог из Москвы — в штабе готовила еду для волонтеров, хотя хотела помочь еще больше. Поднимать тяжести нельзя после операции на позвоночнике. Анна — волонтер года. Ее лично награждает президент.

«Я просто пока еще анализирую, что произошло. Я абсолютно не ожидала. Внутренне немножко готовилась, потому что все-таки такая премия», — рассказала победитель в номинации «Волонтер года» Анна Плужникова.

Российское волонтерское движение объединяет людей и за пределами страны.

«Мы сегодня объединяем, по сути, весь мир. То, что с точки зрения развития волонтерства, добровольчества к нам едут и берут с нас пример. Невзирая ни на какие санкции, невзирая ни на какое недружественное отношение», — заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

И невзирая на расстояния. Кевин из Бельгии возглавляет на родине движение «Волонтеры Победы».

«И в школе, к сожалению, студенты, они ничего не знают о России. И что у нас были россияне в Бельгии на Второй мировой войне. И для меня это очень важно — вспоминать этих героев», — отмечает волонтер из Бельгии Кевин Де Риддер.

Волонтеры тоже герои, которые приходят на помощь по зову сердца. И сейчас очень сложно представить нашу жизнь без их участия, которую зачастую они делают ради жизни других.

