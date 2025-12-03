ЕК допустила одобрение плана по активам России без участия Бельгии

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

Фон дер Ляйен напомнила о применении квалифицированного большинства при принятии решения.

ЕК допустила одобрение плана по активам без Бельгии

Фото: Reuters/Yves Herman

Предложение Европейской комиссии о механизме использования замороженных российских активов может быть принято без согласия Бельгии. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов», — отметила она.

До этого возможность утверждения инициативы по такой процедуре допустил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он сообщил, что комиссия планирует выслушать позиции государств–членов на основе конкретных предложений и определить дальнейший порядок действий.

В тот же день коллегия Еврокомиссии одобрила проект кредита для финансирования Украины до конца 2027 года. Документ предусматривает два механизма обеспечения: за счет бюджета Европейского союза или за счет доходов от замороженных российских активов.

Против использования этих средств выступил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он заявил, что передача активов Украине является «худшим вариантом» и что в случае продолжения поддержки Киева странам ЕС следует направлять ресурсы собственных бюджетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ.

