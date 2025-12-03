Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ

Не все страны ЕС солидарны с таким решением.

Европа не оставляет попыток украсть российские активы. Германия уже заявила, что готова взять на себя ответственность за последствия.

Министр иностранных дел ФРГ на сегодняшнем саммите в Брюсселе призвал и другие страны последовать примеру Берлина.

«Федеральное правительство работает над тем, чтобы мы смогли принять соответствующее решение в Европейском совете, чтобы мы смогли использовать замороженные российские активы. Мы поддерживаем этот процесс и, разумеется, серьезно относимся к опасениям Бельгии. Но проблема решаема. Решаема тогда, когда мы совместно готовы взять на себя ответственность. Германия к этому готова и призывает все государства поступить так же», — заявил Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел ФРГ.

Еврокомиссия уже сегодня может предложить юридическое решение по поводу кредита для Украины в размере до 210 миллиардов евро, который собираются предоставить как раз за счет российских активов. Однако, как пишет Blooberg, Бельгия заранее отвергла план ЕС. В Брюсселе опасаются, что будут «вечно ощущать на себе последствия" конфискации наших средств.

