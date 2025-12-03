Германия готова взять на себя ответственность за кражу замороженных активов РФ

Европа не оставляет попыток украсть российские активы. Германия уже заявила, что готова взять на себя ответственность за последствия.

Министр иностранных дел ФРГ на сегодняшнем саммите в Брюсселе призвал и другие страны последовать примеру Берлина.

«Федеральное правительство работает над тем, чтобы мы смогли принять соответствующее решение в Европейском совете, чтобы мы смогли использовать замороженные российские активы. Мы поддерживаем этот процесс и, разумеется, серьезно относимся к опасениям Бельгии. Но проблема решаема. Решаема тогда, когда мы совместно готовы взять на себя ответственность. Германия к этому готова и призывает все государства поступить так же», — заявил Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел ФРГ.

Еврокомиссия уже сегодня может предложить юридическое решение по поводу кредита для Украины в размере до 210 миллиардов евро, который собираются предоставить как раз за счет российских активов. Однако, как пишет Blooberg, Бельгия заранее отвергла план ЕС. В Брюсселе опасаются, что будут «вечно ощущать на себе последствия" конфискации наших средств.

