Украина отменила визит делегации Европарламента из-за депутата АдГ Нойхоффа

Украина отменила визит делегации Европейского парламента из-за участия в нем депутата Ганса Нойхоффа от немецкой партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Киев решил отменить запланированные на эту неделю встречи, включая посещение военных объектов, из-за присутствия Ганса Нойхоффа», — говорится в материале.

Причиной такого решения, по информации издания, стала ранее неоднократная поездка немецкого политика в Россию и его высказывания с критической оценкой действий киевских властей.

Изначально украинские власти намеревались запретить въезд Нойхоффа на территорию страны, а затем приняли решение об отмене всего визита делегации.

