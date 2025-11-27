WSJ: в Германии разрабатывают план на случай вооруженного конфликта с Россией

Германия разрабатывает план переброски сил НАТО на восток в случае возможного вооруженного столкновения с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации утверждается, что документ предусматривает перемещение примерно 800 тысяч военнослужащих альянса к предполагаемой линии фронта.

Издание сообщает, что около двух с половиной лет назад группа высокопоставленных офицеров Бундесвера собралась в одном из военных комплексов Берлина, чтобы составить секретный план на случай войны. Авторы статьи отмечают, что в документе подробно описано, как до 800 тысяч немецких, американских и других военных НАТО должны быть переброшены на восток: указаны порты, реки, железнодорожные пути и трассы, по которым пройдет их движение, а также способы обеспечения и защиты маршрутов.

План получил название OPLAN DEU. Согласно сценарию, Германия рассматривается как ключевой транзитный пункт для переброски войск, при этом предполагаемая линия фронта не должна проходить по ее территории.

WSJ подчеркивает, что при реализации подобных мер Германия сталкивается с серьезными внутренними трудностями: бюрократией, ориентированной на мирное время, сложностями в сфере призыва и регулирования защиты данных, недостаточной готовностью инфраструктуры к военному конфликту, а также необходимостью учитывать новые угрозы, включая активное использование беспилотников.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением активности НАТО вблизи своих границ. Альянс, в свою очередь, объясняет наращивание сил необходимостью «сдерживания агрессии». В Кремле заявляли, что Москва не представляет угрозы и внимательно отслеживает действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. Однако западные политики, по словам российского лидера, продолжают нагнетать страх перед «российской угрозой», чтобы отвлечь население от собственных внутренних проблем.

