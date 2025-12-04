Ловушка за четыре миллиона: с машино-места москвича невозможно выйти из авто

Управляющая компания предложила купить место без стен по бокам почти вдвое дороже.

Москвич отдал 4 млн рублей за место на парковке, где невозможно выйти из авто

В нелепую ситуацию попал житель Москвы, который вместе с квартирой купил место на подземной парковке и только после сдачи дома понял, что ему выделили закуток, куда машину просто поставить нельзя. Точнее, заехать можно, а вот выйти после этого из салона невозможно.

Управляющая компания уже заявила, что все парковочные места сделаны по нормам. Ну а если водителя, что-то не устраивает, то он всегда может выбрать себе другое место.

Вот только если это он покупал за четыре миллиона, то новое без стенок по бокам, уже будет стоить 7 миллионов 800 тысяч. То есть почти в два раза дороже.

