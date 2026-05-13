Первое впечатление: что на самом деле привлекает и отталкивает женщин

Голос мужчины оказался для россиянок важнее внешности

Первое впечатление в процессе знакомства может поменяться, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Согласно результатам исследования одного из популярных сервисов онлайн-знакомств, женщин, как правило, привлекает не столько внешние параметры мужчины, сколько его поведение, манера общения, взгляд и голос. Об этом рассказала Газета.ру.

В первую очередь, привлекает голос и речь: приятный тембр и грамотность отметили 60% респонденток. Взгляд и мимика важны для 39% опрошенных, а на улыбку и смех обращают внимание 36% женщин.

Внешние характеристики оказались вторичны по сравнению с тем, как мужчина проявляет себя в живом диалоге.

Так, например, сильные руки выделили 34% респонденток. Еще для 20% важны красивые кисти и ногти у партнера. Наличие у мужчины бороды нравится 16% женщинам, а ухоженные волосы и удачная стрижка — только 9%.

Что привлекает и отталкивает женщин при знакомстве

Как показывает исследование, даже при первом знакомстве для 53% женщин главное — манера общения, 25% отмечают «химию», и только 22% в первую очередь смотрят на внешность. Привлекательность мужчины все чаще определяют харизма и энергия.

Однако личная встреча с таким же успехом может не улучшить, а испортить первое впечатление.

Главные «красные флаги» — неприятный запах (этот фактор назвали 76% женщин), неряшливость отметили 54% респондентки, а 29% отпугнет тревожное и суетливое поведение.

Также девушек насторожило бы избегание зрительного контакта, слишком идеальный, «вылизанный» образ, чрезмерно громкая или, наоборот, неуверенная речь и неестественный смех.

Что работает в онлайн-общении

В онлайн-общении внимание привлекают совсем не комплименты. В первую очередь, женщины ценят юмор и легкое общение. Это отметили 67% опрошенных. Еще 55% отметили важность искреннего интереса. Грамотность, отсутствие навязчивости и дружелюбие назвали порядка 50% респонденток.

При этом комплименты фигуре и внешности действительно работают редко — их отметили только 10%.

Ценности при личной встрече

Что на самом деле ценят женщины при первой встрече? Опрос показал, что в лидерах — уверенность в себе и честность, эти черты отметили 73% респонденток. Остроумие и умение вовремя пошутить назвали 53% женщин.

Кроме того, импонирует естественное поведение: 36% участниц не любят, когда мужчина слишком старается произвести впечатление. Еще 34% назвали уважение личных границ. То, как мужчина относится к другим людям, например, к обслуживающему персоналу, упомянули 33% опрошенных, а для 22% женщин критически важно, чтобы партнер умел слушать.

Интересно, что любовь с первого взгляда — скорее миф. Поровну разделились мнения: кто-то чувствует симпатию сразу, а кто-то — только со временем. Подавляющее большинство (76%) могут изменить свое отношение к человеку, если он неожиданно проявит себя с хорошей стороны уже после знакомства.

