Чемпионка мира Лыскун отказалась от украинского гражданства в пользу российского

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 56 0

Спортсмены Незалежной первые попали под удар режима.

Почему прыгунья в воду Лыскун поменяла гражданство

Фото: Gregorio Borgia/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство и официально отказалась от украинского. Она подчеркнула, что решение было взвешенным и формировалось годами. Об этом спортсменка сообщила в беседе с 5-tv.ru.

По словам Лыскун, ее первые тренеры были выходцами из Луганска — именно они заложили основу ее спортивной школы и сделали спортсменкой уровня сборной. На Украине же, утверждает чемпионка, она неоднократно сталкивалась с дискриминацией за общение с русскоязычными спортсменами и наставниками. Некоторые замечания, как рассказала Лыскун, звучали публично во время общих собраний.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: „Спорт вне политики“. Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — рассказала чемпионка.

Она отметила, что на решение существенно повлиял непрофессиональный подход к подготовке прыгунов в воду на Украине. Лыскун пояснила, что тренерами нередко становились гимнасты и батутисты, а она не понимала, как специалисты из других дисциплин могут полноценно обучать прыжкам в воду. По ее словам, в последние годы она не ощущала спортивного роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Блогер Митрошина частично признала вину по делу о легализации 127 миллионов рублей
11:38
Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime
11:27
Жителя Бурятии оштрафовали за никнейм в Telegram
11:11
Погиб за секунду с женой и сыном: трагичная судьба актера Александра Дедюшко
11:10
Снабжавшего Мэттью Перри кетамином врача приговорили к 2,5 года тюрьмы
10:57
«Исторический момент»: Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео