На острове Эпштейна была комната со стоматологическим креслом и масками

Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видео с частного карибского острова Джеффри Эпштейна — Маленький Сент-Джеймс. На снимках запечатлены необычные интерьеры, в том числе комната, похожая на стоматологический кабинет и украшенное масками. Материалы показало издание New York Post.

Публикация файлов призвана обеспечить прозрачность расследования в отношении скандального финансиста, который растлевал и насиловал девушек, принимая у себя на острове влиятельных людей.

На снимках запечатлены несколько помещений в роскошном особняке, включая душевую, стены которой увешаны подушками и полотенцами, а также чистые и просторные спальни.

Особое внимание привлекла комната, напоминающая кабинет стоматолога. Она украшена масками, которые похожи на известных исторических личностей.

На стационарном телефоне в доме видны кнопки быстрого набора для абонентов по имени Даррен, Рич, Майк, Патрик и Ларри. Еще четыре имени были подвергнуты цензуре. На доске в кабинете Эпштейна были нацарапаны слова без видимой связи: «политика», «заговоры», «обман», «власть», «правда» и «музыка».

Член Палаты представителей Роберт Гарсия заявил, что новые снимки позволяют «по-новому взглянуть на мир Джеффри Эпштейна и его остров».

Публикация материалов совпала с подписанием президентом США Дональдом Трампом закона, который требует от Министерства юстиции в течение 30 дней обнародовать все «несекретные записи, документы, сообщения и материалы расследований» по делу Эпштейна.

Закон также предписывает генеральному прокурору предоставить список государственных служащих и других политически значимых лиц, связанных с финансистом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.