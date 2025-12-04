Дальний Восток страдает от нашествия тигров

В Приморье разбираются в причинах загадочного происшествия. Его жертвами стали несколько десятков овец. Хозяин фермы уверен — в поселке уже не первую неделю орудует кровожадный тигр. Люди боятся выходить на улицу и каждый день находят у своих домов следы хищника. Но в деле появился неожиданный поворот. Оперативники тоже обнаружили следы. Но уже криминальные. Все возможные версии изучил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Хищника видели на полях, но даже не подозревали, как далеко он зашел — от человека на расстояние вытянутой лапы. Наследил по первому же снегу.

По настоящему страшно — на ферме в Веневитиново, где разводят баранов. Вся территория фермы буквально истоптана тигром. Следы хищника — везде. Размером они примерно с два мужских кулака. И, судя по отпечаткам, здесь орудует достаточно взрослая особь. Фермер — на грани разорения.

По следам видно, как тигр перемахнул через электропастуха, как задел деревянный забор, оставив клочки шерсти. Все это фермер показал специалистам охотнадзора. Часть погибших животных забрали на экспертизу.

«Есть определенные сомнения в том, что эти бараны стали жертвой именно тигра, поэтому мы начали углубленную проверку данного случая», — говорит Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства Приморского края.

К делу подключилась полиция здесь проводят свою экспертизу.

В дальнем углу подворья прямо на границе с лесом специалисты Росохотнадзора оборудовали «ловушку на тигра». Как она устроена, не сообщается. Известно, что за ограду заходить категорически запрещено. В качестве приманки используется погибший баран, и фиксирует все камера наружного наблюдения.

Не отреагировать на сообщение о тигре чиновники просто не могли. От фермы до деревни меньше километра, а там — дети и старики. Мы обошли Венивитиново по окраинам: оказалось, людям есть, чего бояться.

Хищника встречают во всех районах Приморья, в Хабаровском крае Еврейской автономии и Амурской области. Тигры все чаще таскают домашних собак, залезают в сараи.

Очевидно, что число конфликтов с тиграми растет. В 2023 году их было 170, в 2024 уже почти 300. В этом году, зима только началась, а тревожных сообщений о тиграх уже больше 400.

«Тигру нужно много мяса, мы это прекрасно понимаем. Основная их еда — это что? Это кабаны и пятнистые олени. Пятнистые олени в Красной книге, то есть их мало, а кабаны были уничтожены африканской чумой свиней», — отмечает Андрей Подлужнов, зоолог.

Ловить хищника может только Охотнадзор. Одного такого изъяли из дикой природы Хабаровского края. Нападал на сельских собак. При том, что сообщений о нападении тигра на Дальнем Востоке сотни в сезон. За год из дикой природы изъяли и переселили всего 20 тигров.

Вообще, считалось, что к людям выходят только больные и покалеченные хищники. Но похоже ситуация поменялась. Все больше экспертов говорят о том, что необходим комплексный научный анализ популяции, который в корне может изменить государственную программу сохранения дикой кошки — возможно, уже не настолько редкой, как считалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.