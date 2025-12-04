РФ и Индия наращивают сотрудничество в промышленности, энергетике и торговле

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Правительство решает поставленную президентом задачу по наращиванию сотрудничества с Нью-Дели.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Россия и Индия укрепляют связи в промышленной сфере, развивают военно-техническое направление и торговлю энергоресурсами. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил «Известиям» на церемонии открытия флагманского офиса банка ВТБ в индийской столице.

Правительство решает поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по наращиванию сотрудничества с Нью-Дели, подчеркнул Силуанов. Глава финансового ведомства отметил, что открытие филиала ВТБ стало знаковым событием, позволив создать новые условия для взаимных расчетов.

«Чем больше будет расчетов, тем больше будет и товарооборот, инвестиции и туристические поездки между нашими странами», — подчеркнул глава минфина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума РФ на пленарном заседании ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих, а также некоторой военной техники на территорию друг друга.

