И детей, и взрослых: в США снимавший на камеру пациентов врач получил тюремный срок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ход расследованию дала его жена.

Врач снимал женщин и детей с помощью скрытых камер в США

Фото: 5-tv.ru

В США снимавший на камеру пациентов врач получил тюремный срок

Бывший врач из американского штата Мичиган получил длительный тюремный срок по делу о многочисленных преступлениях сексуального характера. Мужчина снимал людей, в том числе детей, на скрытые камеры. Об этом сообщает People.

«Однако ущерб, который он нанес своим жертвам, не исчезнет с вынесением этого приговора. Мы должны продолжать поддерживать их, пока они восстанавливаются после этой травмы», — сказал прокурор.

Обвиняемый предстал перед судом по 31 пункту обвинения, включая сексуальные домогательства, создание и распространение изображений обнаженных людей, а также использование компьютера для совершения преступлений. Он официально не признал свою вину, однако и не стал ее оспаривать.

Расследование началось в 2024 году после того, как его супруга обнаружила доказательства того, что врач тайно снимал ее саму, их несовершеннолетних детей и родственниц, используя скрытые камеры. Позже следствие установило, что такие устройства он устанавливал также в плавательном клубе и в больничных палатах.

В прокуратуре подчеркнули, что преступления нанесли жертвам серьезный вред. Суд назначил бывшему врачу наказание в виде от 35 до 60 лет заключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

15:45
