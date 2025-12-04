Жителя Бурятии оштрафовали за никнейм в Telegram

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Юноша раскаялся и признал вину.

Какие ники лучше не использовать в социальных сетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Баунтовский районный суд в Бурятии оштрафовал 18-летнего юношу за никнейм в Telegram «auezinvoram*», который был признан относящимся к наименованию экстремистского движения «Арестантское уголовное единство»*. Об этом сообщается на сайте суда.

Жителя республики признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначали наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Постановление вступило в законную силу. Поводом для привлечения к ответственности стало публичное демонстрирование виртуального псевдонима на открытой странице. Юношу оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики.

Никнейм был выявлен полицейским в ходе мониторинга Интернета. На суде юноша признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что придумал псевдоним несколько лет назад, будучи школьником, и не имеет отношения к экстремистскому движению. В настоящее время никнейм удален.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Блогер Митрошина частично признала вину по делу о легализации 127 миллионов рублей
11:38
Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime
11:27
Жителя Бурятии оштрафовали за никнейм в Telegram
11:11
Погиб за секунду с женой и сыном: трагичная судьба актера Александра Дедюшко
11:10
Снабжавшего Мэттью Перри кетамином врача приговорили к 2,5 года тюрьмы
10:57
«Исторический момент»: Путин раскрыл детали беседы с зятем Трампа Кушнером

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео