Жителя Бурятии оштрафовали за никнейм в Telegram

Баунтовский районный суд в Бурятии оштрафовал 18-летнего юношу за никнейм в Telegram «auezinvoram*», который был признан относящимся к наименованию экстремистского движения «Арестантское уголовное единство»*. Об этом сообщается на сайте суда.

Жителя республики признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначали наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Постановление вступило в законную силу. Поводом для привлечения к ответственности стало публичное демонстрирование виртуального псевдонима на открытой странице. Юношу оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики.

Никнейм был выявлен полицейским в ходе мониторинга Интернета. На суде юноша признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что придумал псевдоним несколько лет назад, будучи школьником, и не имеет отношения к экстремистскому движению. В настоящее время никнейм удален.

* Запрещенное в России экстремистское движение.